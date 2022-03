Bijna miljoen longpatiënten kampen met gezondheidsproblemen door luchtvervuiling

VIDEOBijna één miljoen mensen met een longziekte kampen met gezondheidsproblemen door luchtvervuiling. De klachten waren bij ruim vijftigduizend patiënten zo erg dat ze het afgelopen jaar in het ziekenhuis belandden. Het Longfonds vindt dat gemeenten in actie moeten komen om de lucht schoner te maken.

Dat blijkt uit representatief onderzoek van Nivel, een instituut dat onderzoek doet naar gezondheidszorg, onder 954 longpatiënten, in opdracht van het Longfonds. Vorig jaar had 84 procent van deze groep soms tot heel vaak last van luchtvervuiling. Het stoken van hout veroorzaakte het vaakst klachten bij mensen met een longziekte. ,,Zij moeten daar soms een week van bijkomen, maar houtstook staat nog in bijna geen enkele gemeente op de agenda”, zegt Michael Rutgers, directeur van het Longfonds. Ook industrie, wegverkeer en landbouw leidden tot gezondheidsproblemen.

Bij vijf procent van de patiënten waren de klachten zo erg dat ze vorig jaar één of meerdere keren in het ziekenhuis belandden. Omgerekend gaat het om meer dan vijftigduizend mensen. ,,Die mensen belanden met een longaanval op de eerste hulp en zijn stik benauwd”, beschrijft Rutgers. Ongeveer een op de drie mensen moest extra medicijnen nemen.

In Nederland hebben ongeveer 1,2 miljoen mensen een longziekte, zoals astma of COPD. De Gezondheidsraad constateerde eerder dat jaarlijks zo'n 12.000 mensen voortijdig overlijden door fijnstof of stikstofdioxide. Ook blijkt dat relatief veel kinderen astma krijgen door luchtvervuiling; in 2019 bijna zesduizend.

Volledig scherm De Tweede Maasvlakte in Rotterdam. © ANP/Jerry Lampen

Houtstookvrije wijken

Bijna zeven op de tien mensen met een longziekte vinden dat gemeenten te weinig doen om de luchtkwaliteit te verbeteren, zo blijkt uit het Nivel-onderzoek. Terwijl 750.000 patiënten last hebben van openhaarden of houtkachels zijn er slechts enkele pilots waarbij bewoners niet of beperkt mogen stoken in hun wijk. Het Longfonds vindt dat onvoldoende. ,,Verantwoord stoken bestaat niet, gemeenten kunnen sneller houtstookvrije wijken realiseren. Maar het gaat ook om bewustwording. Mensen weten vaak niet welke buren een longziekte hebben en last hebben van hun kachel”, stelt Rutgers.

Ook moeten gemeenten beter letten op de plekken waar scholen en kinderdagverblijven komen, betoogt het Longfonds. Naast drukke wegen of industrie is de uitstoot hoog en de lucht ongezond. Eerder becijferde het Longfonds dat tientallen mensen met een longziekte verhuisden naar plekken met een schonere lucht.