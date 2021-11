Bijna vier jaar cel geëist tegen man die er met miljoenen van loterijdeelnemers vandoor ging

Afschuw over uitgebro­ken rellen in Rotterdam: ‘Dit is nooit toegestaan’

Met woede en afschuw wordt er vanuit heel Nederland gereageerd op de rellen die zijn uitgebroken in Rotterdam, waar de politie vrijdagavond schoten loste bij een protest tegen de coronamaatregelen. ,,Geweld heeft zich genesteld in onze democratie. Dit is nooit toegestaan", reageert Jan Struijs, voorzitter van de Nederlandse Politiebond.

20 november