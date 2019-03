‘Bijstandsfraudeurs met buitenlands bezit kunnen toch weer uitkering ontvangen’

Veel meer AED's en hulpverle­ners: Kansen bij hartstil­stand flink toegenomen

3:00 Het aantal AED’s (Automatische Externe Defibrillator) en burgerhulpverleners in Nederland is het afgelopen jaar fors gestegen. Dat blijkt uit een nieuwe inventarisatie van de Hartstichting over alle gemeenten. Daarmee is de kans dat iemand een hartstilstand overleeft een stuk groter geworden.