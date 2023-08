‘Bijzonder aan landgoed Vijverberg is het gesloten watersysteem’

Voormalig CP’86-prominent met wapens gepakt in Polen: ‘Wilde aanval plegen in Nederland’

Een Nederlander (53) met een rechts-extremistisch verleden is opgepakt toen hij in Polen wapens probeerde te kopen. Bronnen melden dat het gaat om Ronald van der W. uit Apeldoorn. De Poolse autoriteiten noemen hem ‘een extremistische dreiging’ en denken dat hij de wapens wilde gebruiken voor ‘aanvallen’ op Nederlands grondgebied. Ook zou hij in Polen contact hebben gezocht met pro-Russische extremisten.