Bijzonder veel regenbuien: zoveel regen valt normaal in halve maand

Stemmen over het pensioenak­koord: ,,Het is alles of niets”

6:00 Met geknepen billen kijkt politiek Den Haag vandaag naar het FNV-hoofdkwartier in Utrecht. Een ‘nee’ van de vakbond tegen het pensioenakkoord is niet alleen voor het kabinet een rampscenario, maar ook voor de vakbond als serieuze onderhandelingspartner. ,,Het is alles of niets.”