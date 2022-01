Billenknijpen en vieze opmerkingen: meldingen seksuele intimidatie TU Delft zijn ‘topje van ijsberg’

Vogelgriep slaat flink om zich heen: vandaag 216.000 dieren geruimd, sinds uitbraak bijna 1 miljoen

De vogelgriep grijpt steeds verder om zich heen sinds het begin van de nieuwe uitbraak in oktober vorig jaar. Vandaag is de ziekte in het Noord-Hollandse Grootschermer bij vleeskuikens op een vleeskuikenbedrijf vastgesteld. De circa 170.000 dieren op het betreffende bedrijf worden geruimd.

24 januari