Binnen vijf jaar gaat helft van alle rechtszaken over cybercrime

Justitie in Nederland krijgt het snel drukker met de bestrijding van cybercriminaliteit. In Oost-Nederland pakte het Openbaar Ministerie vorig jaar 45 internetmisdaadzaken op. Daarbij gaat het om DDos-aanvallen en hacken, zei hoofdofficier John Lucas van het Openbaar Ministerie Oost-Nederland eerder in deze krant. ,,Cybercrime vraagt echter een hele andere aanpak. Het kan zijn dat iemand op een zolderkamertje in ons gebied achter zijn computer zit, maar dat de server in Afghanistan of Pakistan staat en iemand in Zuid-Amerika wordt afgeperst. Daar moeten we grote stappen in gaan zetten om überhaupt greep op deze materie te krijgen.’’