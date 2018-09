Bittere pil na bevalling in vliegtuig: rekening ziekenhuis is 9.800 euro

Zijn vriendin was alleen onderweg naar huis op de Filipijnen, zwanger van het tweede kindje van het stel. ,,We hebben al lange tijd een latrelatie. Ze was voor de eerste keer in Nederland geweest. Om eens te zien hoe dat zou zijn en hoe ik zou zijn in mijn eigen land. Daarna zouden we verder bekijken hoe en wat, maar dat hebben we door al het gedoe nog niet kunnen bespreken."



,,Ik verwachtte een berichtje dat ze veilig geland zou zijn, maar er kwam maar niks", vervolgt de 47-jarige man uit Heerhugowaard. ,,Na een tijd verscheen ze opeens op de camera via Messenger: 'Ik ben in het vliegtuig bevallen'." Vlak voor de landing moest Mary Rose naar het toilet en beviel ze. Het was binnen drie minuten gepiept.