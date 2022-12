Bladzuiger laat spoor van vernieling na in Nijmeegse parken: ‘Dit was niet de bedoeling’

vier dagen spoorloos Cruciale gaten in tijdlijn vermiste Nadia (28), politie kan extreme hoeveel­heid tips niet verwerken

De politie in Heerlen is vandaag overspoeld met tips over de spoorloos verdwenen Nadia Weertman. De 28-jarige Limburgse vrouw is al vier dagen vermist. Er wordt vooralsnog niet uitgegaan van een misdrijf. ,,We kunnen om die reden niet groot en gericht opschalen. Het enige wat we nu kunnen doen is het bekijken van camerabeelden en praten met getuigen”, laat een woordvoerder weten.

