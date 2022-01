Blij met de versoepelingen: ‘Eindelijk weer koffie bij de Hema’

‘Eindelijk weer koffie bij de Hema’

Gudrun van Steenbergen (54) uit Maastricht:

,,Ik ben een enorme huismus. Ik hoef niet zo nodig uit eten of op stap. De lockdowns heb ik prima doorstaan. Maar één ding heb ik heel erg gemist: mijn kopje koffie bij de Hema. Elke vrijdagochtend ga ik met een vriendin naar de markt, al jarenlang, en daarna drinken we samen een kop koffie. In de zomer op een terrasje, in de winter bij de Hema. We hebben een vast tafeltje. Als daar al andere mensen aan zitten, ben ik stiekem een beetje geïrriteerd. Om elkaar te spreken, hoeven we het niet eens te doen, want we bellen bijna elke dag. Het is heel kneuterig, maar dat kopje koffie geeft mij het gevoel dat ik er echt even uit ben geweest. En het kost maar 2 euro. Als we wat te vieren hebben, nemen we er een tompouce bij. Ja, deze week vieren we dat het weer kan.’’