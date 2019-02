'Blijf mishandeling van kinderen alsjeblieft melden'

Uit cijfers die dagblad Trouw afgelopen weekend publiceerde, blijkt dat Veilig Thuis nog op veel fronten achterloopt. Zo lukt het maar zeven van de 26 regio's om, zoals afgesproken, 90 procent van de meldingen binnen vijf dagen te screenen. Ook het doel om 80 procent van de onderzoeken naar misstanden binnen tien weken af te hebben, wordt nauwelijks bereikt. Slechts vijf regio's lukt het die norm te halen.

1. Waarom lukt het niet sneller in actie te komen?

Tanno Klijn: ,,Sinds begin dit jaar is er een nieuwe meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld en moet Veilig Thuis meer doen dan voorheen. Zo houden we voortaan langer een vinger aan de pols als mensen in een acute geweldsituatie zitten. Die nieuwe werkwijze invoeren kost tijd: we moeten er nieuwe mensen voor werven en ervaren mensen bijscholen. Dus, ondanks dat we er ons stinkende best voor hebben gedaan, lukt het nog niet altijd om de deadlines te halen.''

2. Soms gaat het om kinderen en volwassen die direct uit huis zouden moeten. Is het niet gevaarlijk meldingen te laten liggen?

,,Ons werk door de jaren heen heeft altijd bestaan uit prioriteiten stellen. We hebben altijd direct ingegrepen als kinderen of volwassenen acuut in gevaar zijn en dat doen we nog steeds. Als het noodzakelijk is, kunnen we met de kinderrechter of de Raad voor de Kinderbescherming een kind bijvoorbeeld binnen één dag op een veilige plek krijgen.''

3. Door de hashtag #ikkijk-nietweg is er veel aandacht geweest voor het melden van misstanden. Bent u niet bang dat mensen nu denken: laat dan maar?

,,Ik roep mensen met klem op misstanden te blijven melden. Het is en blijft ontzettend belangrijk dat burgers betrokken zijn. Wij gaan er op onze beurt voor zorgen dat we zaken sneller afhandelen. Ik ga ervan uit dat we vóór de zomer de afgesproken deadlines halen.''

4. Er is al jaren gedoe rond de jeugdhulp. Waarom?

,,Daar zouden we heel lang over kunnen doorpraten. Om het samen te vatten: het overhevelen van de jeugdhulp van het rijk naar de gemeenten heeft, zoals iedereen weet, veel voeten in de aarde gehad. En: het krijgen van personeel is lastig. Dat merkten ook wij weer toen we op zoek gingen naar ervaren krachten.''