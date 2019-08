Bliksem slaat in vliegtuig op weg naar Amsterdam

BV de Liefde Marlies (41): Leven met een vrouw leek me gemakkelij­ker dan met een man

14:31 In de rubriek BV de Liefde vertellen lezers openlijk en anoniem over hun relatie. Marlies (41) had relaties met mannen en vrouwen maar merkte dat ze steeds meer op haar tenen ging lopen. Daarom blijft ze voorlopig liever alleen.