Bloedend NS heeft zicht op steunpakket, ‘volle treinen voorlopig geen optie meer’

Ook voor Oranjes een ingetogen Koningsdag

8:00 We beleven vandaag een rare Koningsdag. Ook koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn door het coronavirus aan huis gekluisterd. Het is niet voor het eerst dat de nationale feestdag niet doorgaat, dit is de zeventiende keer. Oorlogen, ziektes en vakanties zitten Koninginnedag en Koningsdag in de weg.