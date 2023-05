Bloemen van Dodenherdenking opnieuw doelwit van vandalen: ‘Groep jongeren liep ermee weg’

Bloemstukken bij het oorlogsmonument in Rijswijk zijn opnieuw doelwit geworden van vandalen. In de nacht na Dodenherdenking werden bloemenkransen al uit elkaar getrokken en in het water gegooid. Gisteren kreeg de politie opnieuw een melding dat ‘een aantal jongeren’ met bloemstukken wegliepen bij het Monument voor de Gevallenen.

De politie in Rijswijk kreeg in de nacht van vrijdag op zaterdag de melding van een tweede incident bij het oorlogsmonument. Een bezorgde omwonende zou een groep jongeren hebben zien weglopen met de bloemen die bij de gedenkplek lagen.

Agenten snelden zich naar de locatie en zagen onderweg twee jongens met allebei bloemen in hun handen. De jongens konden direct worden aangehouden. In de nacht ervoor ging het ook al mis in de buurt van het monument, toen vrijdagochtend, op Bevrijdingsdag, verscheurde bloemenkransen in het water werden gevonden.

Quote Wij hebben onderzocht of de jongens iets met dit incident te maken hebben, dat kon niet worden vastge­steld Politie Den Haag

,,Wij hebben onderzocht of de jongens iets met dit incident te maken hebben, dat kon niet worden vastgesteld”, zegt de politie. Het onderzoek naar wie er verantwoordelijk is voor het incident na Dodenherdenking loopt dus nog. De jongens die zaterdagnacht zijn aangehouden zijn inmiddels weer vrij. Het Openbaar Ministerie heeft hen allebei een boete opgelegd voor baldadigheid.

Volledig scherm Burgemeester Huri Sahin tijdens Dodenherdenking bij het oorlogsmonument. © Gemeente Rijswijk

Burgemeester Huri Sahin liet vrijdag al weten de vernieling van de kransen te betreuren. De dag ervoor was ze bij ‘een indrukwekkende herdenkingsbijeenkomst met een hoge opkomst van jong en oud’. ,,Het is afschuwelijk, onacceptabel en respectloos dat na deze waardige bijeenkomst de met zorg en respect neergelegde kransen en bloemen zijn vernietigd.”

,,Dit soort handelingen en gedrag keuren wij ten zeerste af”, zei Sahin. ,,De politie en onze gemeentelijke handhavers zijn ter plaatste geweest. Alles wordt in het werk gesteld om de dader of daders snel op te pakken. Ik hoop dat de dader of daders snel worden opgepakt”, aldus de burgemeester eerder dit weekend.

Uit het water vissen

Een voorbijganger die zijn hond uitliet, maakte vrijdagochtend rond 07.00 uur de eerste melding van de vernielde kransen in het water. Daarna kwamen politie en gemeente snel ter plekke om de bloemen uit het water te vissen. Marc Weterings, raadslid in Rijswijk, was één van de eersten die werd ingelicht. Hij nam ook direct poolshoogte bij het monument.

Volledig scherm Raadslid Marc Weterings bij het oorlogsmonument in Rijswijk © AD

Het Rijswijkse raadslid had weinig goede woorden over voor het incident van vrijdagnacht. ,,Wat bezielt iemand om zoiets te doen? Het moet wel een bewuste actie zijn geweest. Dit is niet zo maar een kwajongen die een krans het water ingooit, het is nog best wat werk geweest als je ziet hoeveel bloemen er staan.”

Weterings plaatst het vandalisme in een bredere context, waarbij er volgens hem maar weinig respect is voor de Nederlandse tradities. ,,Je had dit jaar iemand in Breda die tijdens de herdenking begon te schreeuwen en een paar jaar terug natuurlijk de Dam-schreeuwer.”

Quote We zitten echt in de gevarenzo­ne en moeten hier hard tegen optreden Marc Weterings, Raadslid in Rijswijk

,,We leven in een tijd waarin tradities voor een grote groep extremen steeds minder waard worden. We zitten echt in de gevarenzone en moeten hier hard tegen optreden. Als iets als camerabewaking bij herdenkingskransen nodig is, is dat triest, maar dan moet dat maar”, aldus Weterings.

Volledig scherm De kransen zijn vernield en in het water gegooid. © Privé

Volledig scherm Vernielde kransen in de vijver in Rijswijk © Privé

