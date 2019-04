Bloemenpark Keukenhof is bomvol: ‘Kom niet meer, ook niet tijdens de paasdagen’

Dronken reed de wethouder zijn auto in de heg, dát was de druppel

14:29 Jos van Son (66), toenmalig wethouder in Den Bosch, keek eind november 2017 te diep in het glaasje, pardon, in zes tot zéven glaasjes. Dat liep in de gaten: hij parkeerde zijn auto in een heg. Twee dagen later stapte hij op. Exit politieke arena. Sindsdien dronk hij geen druppel meer, bezweert hij. Dankzij een ‘nogal spartaanse therapie’ in Portugal.