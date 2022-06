Bloemenzee bij speelplek Kerkrade: ‘We gaan nu alerter zijn’

Kind gewond bij incident in huis, man en vrouw aangehou­den: ‘Dit verwacht je niet in Ommen’

Een man en een vrouw uit Ommen zijn aangehouden in verband met een incident waarbij een kind gewond is geraakt. Vanwege het voorval doet de politie forensisch onderzoek in een woning aan de Govert Flinckstraat in Ommen. Het woonhuis is afgezet met grote schermen.

