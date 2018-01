Bloemist redt leven concurrent met orgaandonatie

Het is een bijzondere situatie, beseffen de mannen. De ene bloemist van het dorp geeft de andere bloemist een nier. ,,Tja, zo kan je het zien’’, klinkt het lachend. Maar nuchter als ze allebei zijn, staan ze daar niet te lang bij stil. ,,Jan zijn nierfunctie holt opeens achteruit. De noodzaak is op dit moment nog niet acuut. Maar het moment waarop hij dringend een nieuwe nier nodig zal hebben, is zeer nabij. En ik ben een match, zo blijkt uit bloedonderzoek’’, vertelt Oostvoornaar Dick Hagestein (55) terwijl hij op de bloemenveiling met karren vol bloemen loopt te sjouwen. ,,Zo simpel is het. Dit gaan we dus gewoon doen’’, zegt de ondernemer nuchter. ,,In theorie kan ik me op de operatietafel nog bedenken. Maar dat gaat natuurlijk niet gebeuren. Jan is 62 jaar, zijn vader is op zijn 69ste overleden aan nier-falen. Jan heeft zijn vader zien aftakelen’’, wijst Dick op de trieste geschiedenis die zich zonder ingrijpen honderd procent zeker gaat herhalen. ,,De aandoening is ook nog eens erfelijk. De mannen hebben cysten op de nieren. De beide zoons van Jan hebben het ook en kunnen hem dus niet helpen. Met mijn nier kan hij echter gewoon oud worden.’’

Gesprek van de dag

,,Ik was sprakeloos toen Dick me enkele weken terug kwam vertellen dat hij mij een nier gaat doneren’’, reageert Jan Roskam. ,,Ik was letterlijk met stomheid geslagen’’, zegt hij over die emotionele avond waarop Dick binnenstapte. Zogenaamd om even te praten over zaken. ,,Jan zei: ‘Dick, wat kom je doen? Je bent toch niet failliet?’’’, roept Dick Hagestein dat memorabele moment in herinnering. ,,’Nee’, zei ik. ‘Ik kom vertellen dat ik je een nier ga doneren’. Hij kon het niet geloven en heeft dat drie dagen lang tegen zijn vrouw gezegd. Ik was wat maanden daarvoor op een informatiebijeenkomst geweest die Jan had belegd en waar in aanwezigheid van twee maatschappelijk werkers werd verteld over de noodzaak van een nieuwe nier voor Jan. Ik heb dat op mijn gemak aangehoord en overlegd met mijn vrouw en ben achter zijn rug om naar het Maasstad Ziekenhuis gegaan om te kijken of ik überhaupt Jans donor zou kunnen zijn. Dat is het geval. Onze bloedgroepen matchen. Ik heb allerlei onderzoeken gehad, waaronder een ct-scan. Nu moet ik nog een cardio-test. Ik moet ook nog op gesprek bij een psycholoog en krijg een maatschappelijk werker toegewezen. Daarna kan de operatie plaatsvinden. Ze zullen drie tot vier uren met mij bezig zijn. Jan ligt dan naast mij en krijgt vervolgens de nier getransplanteerd.’’