Officier: Blokkeerfriezen A7 pleegden strafbare feiten

,,Het gaat niet over Zwarte Piet, maar over het gedrag van de blokkeerders", zei de officier. ,,Zowel hun doel - verhinderen demonstratie - als middel - blokkeren - is strafbaar".

Jerry Afriyie wil graag met de Friezen praten. De rechtbank in Leeuwarden hoorde deze week alle verdachten, steeds in plukjes van drie of vier. Ze worden verdacht van de blokkade op de A7, het gebruik van dwang en het tegenhouden van een demonstratie. Een vrouw die een oproep tot de blokkade op Facebook plaatste wordt ook verdacht van opruiing.



Bij de strafeis laat het OM mogelijk meewegen dat de verdachten geen van allen verantwoordelijkheid voor de blokkade lijken te nemen en geen spijt hebben betuigd. Dat kan een verzwarende factor zijn in de strafeis en later in het vonnis van de rechtbank.

Cursus over Sint en Piet

Activisten kwamen gisteren vast met een ludieke eis. Naast ruim 7300 euro als vergoeding voor de materiële schade, zoals de huur van de bussen waarin ze reisden, hadden ze nog een claim: veroordeel alle verdachten tot één dag workshops over diversiteit en de geschiedenis van Sinterklaas en Zwarte Piet.



Mitchell Esajas en Jerry Afriyie zaten er gisteren in de rechtbank in Leeuwarden ongemakkelijk bij. De twee antipietactivisten hadden hun sympathisanten opgeroepen naar de rechtbank te komen, maar slechts een handjevol deed dat. Voor de snelwegblokkeerders die hun actie vorig jaar tegenhielden, kwamen veel meer mensen.



En die lieten zich horen, met applaus en geklaag, omdat zij hun telefoon in de zaal níet mochten gebruiken en 'die onruststokers wel'. Jerry Afriyie zat enige tijd met een tablet op schoot, terwijl iedereen zijn telefoon moest opbergen. Eén Fries verliet demonstratief de zaal, onder luid applaus. Hij kon de zon in, bij de agenten buiten, die weinig te doen hadden.

Dwangsom

Ze willen dat de rechtbank een dwangsom oplegt aan iedere verdachte die niet komt opdagen. In dat geval hebben de verdachten straks een ontsnappingsmogelijkheid: niet komen kost 200 euro. Vermoedelijk kiezen de 'blokkeerfriezen' voor die optie. Toch hoopt Esajas dat ze wél komen: ,,Want ik ga graag met ze in gesprek.''

Het lijkt ijdele hoop. Zeker nadat Jerry Afriyie de blokkade neerzette als 'georganiseerde misdaad'. Hij hoopt dat de verdachten 'stuk voor stuk' hun verdiende loon krijgen. Bijna alle Friezen en aanhang waren toen al lang weg, nadat ze de cursus met hoongelach hadden weggewuifd.

Ook Advocaat Tjalling van der Goot van de verdachten vindt de workshop onzin. ,,Dat veronderstelt dat ze geen begrip hebben voor de problemen die anderen hebben met Zwarte Piet. Dat is niet zo. Alle verdachten wilden alleen een rustig kinderfeest.''

De 34 Friezen die deze week terechtstaan, blokkeerden op 18 november 2017 de snelweg net voorbij Joure om te verhinderen dat twee bussen vol antizwartepietdemonstranten door konden rijden naar de intocht van Sinterklaas in Dokkum. De blokkade veroorzaakte een file van drie kilometer en het nodige gevaar.

Opruiing

Op de laatste dag van de zitting kwam ook Jenny Douwes aan de beurt, die als enige wordt verdacht van opruiing. Zij plaatste de Facebookoproep om de activisten tegen te houden. ,,Kom desnoods met paard en wagen.'' Douwes was bang dat 'de relschoppers van Kick Out Zwarte Piet' rotzooi kwamen trappen tussen 'onze kinderen'. ,,Ze moesten stoppen met dit gesodemieter en lekker in Amsterdam blijven'', zei ze in diverse berichten. Douwes ziet de activisten als terroristen die 'oorlog kwamen voeren'. Toch was het blokkeren vooral ludiek bedoeld, zegt ze.

De een-na-laatste verdachte, Sybolt H. (34), verklaarde hoe hij en anderen ten onrechte zijn uitgemaakt voor racisten en neonazi's en 'noem maar op'. Over de blokkade zegt hij: ,,Soms gaat veiligheid boven de wet. Wij waren zo trots op ons sinterklaasfeest in Dokkum. Waarom moeten zij dat verprutsen? Als ze later waren gekomen, hadden ze koffie gekregen. Maar niet tijdens het feest.'' Dat prikkelde Afriyie: ,,Welke andere dag moeten wij kiezen dan deze ene dag in het jaar?''

Wanneer de uitspraak wordt gedaan, is nog niet bekend. Naar verwachting duurt dat langer dan de reguliere twee weken.