Blokkeerfriezen Dokkum voor de rechter: wat gebeurde er ook alweer?

UPDATE Dossier oude zedenzaak Brech duikt alsnog op

13:06 Bijzondere ontwikkeling in de zaak-Nicky Verstappen: de politie heeft alsnog stukken gevonden van de oude zedenzaak waarbij verdachte Jos Brech in de jaren 80 betrokken was. Hij betastte twee jongens in het bos, volgens de recherche. Het dossier zou onvindbaar zijn, maar is nu toch opgedoken. Brechs advocaat reageert fel: ,,Het OM heeft een bewijsprobleem.’’