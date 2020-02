Blunderende verkeersleiding liet zestien vliegtuigen op ‘gesloten’ baan Schiphol landen

Pin vergeten

Volgens de Nederlandse luchtverkeersleiding is er geen botsingsgevaar geweest. Het incident is opmerkelijk want Schiphol kwam eerder in het nieuws vanwege het grote aantal bijna-botsingen op de luchthaven. In 2017 onthulde deze krant dat Schiphol recordhouder gevaarlijke incidenten was. Schiphol kampte in 2016 met 47 zogenoemde ‘runway incursions’. Dat zijn situaties waarbij een vliegtuig, voertuig of persoon in de beschermde zone komt van een baan die op dat moment wordt gebruikt voor een start of landing.