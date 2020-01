Boeing-topman komt niet praten over crash van Turkish Airlines bij Schiphol

Een speciale commissie wilde hem aan de tand voelen over de vliegcrash. Centrale vraag zou dan geweest zijn of er vanuit de Verenigde Staten druk is uitgeoefend op onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). De crash van de Boeing 737-800 kostte negen inzittenden het leven gekost. Ruim vijftig raakten gewond, Aanleiding voor de hoorzitting van de Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat is recente berichtgeving door The New York Times . De Amerikaanse krant meldde dat sommige bevindingen, die mogelijk schadelijk waren voor de vliegtuigbouwer, onder druk van de Amerikanen zijn weggemoffeld .

Tekortkomingen

Het rapport van luchtvaartdeskundige Sidney Dekker dat speciaal werd gemaakt voor de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV), is niet openbaar gemaakt. Dekker zei tegen de Amerikaanse krant dat Boeing wilde voorkomen dat tekortkomingen in het vliegtuigontwerp in de schijnwerpers kwamen.



De voornaamste oorzaak van de crash was volgens de onderzoekers een kapotte hoogtemeter. De piloten zouden vervolgens niet goed hebben gereageerd. ,,Er mag natuurlijk nooit sprake zijn van beïnvloeding van aanbevelingen of conclusies’’, reageerde Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur.



In een brief aan de Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat wijst Boeing erop dat het bedrijf via de Amerikaanse onderzoeksraad NTSB nauw heeft samengewerkt met de OVV bij het onderzoek naar de vliegcrash. Boeing heeft vernomen dat de NTSB niet aanwezig is bij de hoorzitting. Daarop laat Boeing ook verstek gaan.