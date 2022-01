Boer Gert S. vrijgesproken van brandstichtingen op eigen boerderij, wel schuldig aan fraude en witwassen

UPDATE/VIDEO Armando ‘Ali’ Petalo (16) doodgescho­ten in huis in Amsterdam-Zuid­oost

In een woning in de Sinderenstraat in Amsterdam-Zuidoost is zondagavond even na 19.00 uur de 16-jarige Armando Petalo doodgeschoten, ‘Ali’, voor vrienden. De politie heeft twee jongens van ongeveer dezelfde leeftijd direct gearresteerd in de woning. Een derde minderjarige verdachte meldde zich later bij een politiebureau.

17 januari