Boerderij Werkhoven voor derde keer getroffen door stalbrand: vijftig dieren komen om

De brandweer laat de loods gecontroleerd uitbranden. Dat gaat nog de hele dag duren. De brandweer heeft weten te voorkomen dat het vuur overslaat naar het woonhuis. Een persoon is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer verwacht dat de bluswerkzaamheden nog de hele dag gaan duren. De loods heeft een lengte van ongeveer 150 meter en is dertig tot veertig meter breed.



Het is al de derde brand in een paar weken op het terrein van Natures Best BV aan de Hollendewagenweg in Werkhoven, waar twee loodsen staan. In de nacht van 24 op 25 oktober brak brand uit in een van de loodsen kon de boer het vuur nog in de kiem smoren door met zijn shovel een aantal balen hooi snel de stal uit te rijden. Daarbij liep hij zelf brandwonden en ademhalingsproblemen op. Die loods brandde in de nacht van 26 op 27 oktober alsnog uit, waardoor vijf tot tien koeien het leven lieten. De bedrijfsleider was op dat moment blij dat de tweede loods, waar de koeien en stieren staan, behouden bleef. Die is nu alsnog uitgebrand.



Na die twee branden riep de politie omwonenden op om camerabeelden te delen met de politie. Ook een brand bij een fruitschuur in het naastgelegen 't Goy wordt in het onderzoek meegenomen.