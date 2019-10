Boeren bezetten wegen naar natuurgebied in Winterswijk: actie rustig verlopen

Melkveehouder en actieleider Alfred Scholten is tevreden dat boeren met honderd tractoren de drie toegangswegen naar natuurgebied 't Wooldse Veen urenlang hebben geblokkeerd, zegt hij. ,,We doen dit voor heel Nederland, want er zijn ruim 160 natuurgebieden in Nederland waar natuurherstel moet helpen om de stikstofuitstoot te verminderen. Alle boeren rond dergelijke gebieden worden oneerlijk getroffen”, aldus Scholten.



't Wooldse Veen is een bijzonder geval, omdat het gebied zich uitstrekt over de grens met Duitsland. ,,Aan de Duitse kant mogen de boeren wel van alles. Daar moet in Europees verband beleid voor komen”, vindt hij. Landbouwers in Winterswijk zijn bang dat zij het veld moeten ruimen, omdat er vier Natura 2000-gebieden liggen. ,,Trek daar een straal van vier kilometer omheen, dan is er in heel Winterswijk niet meer te boeren”, zegt actieleider Alfred Scholten uit buurtschap Woold.