Boeren blokkeren knooppunten bij Almelo: A35 in beide richtingen dicht

Rond 10.45 uur vertrok een grote stoet aan tractoren via de A35 richting de A1. De politie heeft in Almelo de oprit richting Hengelo en Enschede volledig afgesloten voor verkeer. Door de langzaam rijdende landbouwvoertuigen ontstaan er flinke files op de A35 en A1 bij beide knooppunten.

,,We willen dit absoluut niet hebben, maar we kunnen het helaas ook niet voorkomen’’, legt een woordvoerder van Rijkswaterstaat uit. ,,Zij rijden met een andere snelheid dan overig verkeer, wat hele gevaarlijke situaties kan veroorzaken.’

De protestactie van de boeren in Twente werd een dag eerder grootst aangekondigd. Rond 10.00 uur reden verschillende groepen boeren naar diverse verzamelpunten in Twente. De tractoren zijn vrijwel allemaal voorzien van omgekeerde Nederlandse vlag. Hiermee willen de boeren laten zien dat ze in nood zijn. De voertuigen zijn geen van allen voorzien van een kenteken. Het is nog onbekend wanneer de A35 weer vrij is.