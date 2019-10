Boeren brengen Hagenaars ontbijt, binnenstad opnieuw afgezet door legertrucks

‘Josef B. ontmoette vader van afgezon­derd gezin Ruinerwold in Oostenrijk­se sekte’

7:34 De opgepakte klusjesman Josef B. (58) en de vader die met zijn zes kinderen in totale afzondering leefden, kenden elkaar hoogstwaarschijnlijk uit een Oostenrijkse sekte. Ze deelden een liefde voor natuurlijk bouwen en probeerden in Drenthe geld te verdienen met een handel in houten meubels en speelgoed. Ook waren ze enige tijd buren in Hasselt.