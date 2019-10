Boeren dreigen met blokkade Schiphol en Formule 1

De boeren willen het vliegverkeer stilleggen, om naar eigen zeggen ‘het stikstofprobleem op te lossen.’ De nieuwe plannen zijn een reactie op uitspraken van de politiek. Zo gaf kamerlid Tjeerd de Groot (D66) aan dat zijn partij bij het standpunt bleef om de veestapel te halveren. Dat deed hij na de grote demonstratie die gisteren plaatsvond op het Malieveld in Den Haag.

Mocht de demonstratie op Schiphol niets opleveren, komt er een derde protest. ,,Wij gaan net zo lang door tot het gaat veranderen”, zo valt te lezen in het bericht op WhatsApp. De strijdbare agrariërs maken de route van de actie op de dag zelf bekend en roepen op het bericht zo veel mogelijk te delen.

‘Wilde ideeën’

Het idee voor een nieuwe grootschalige actie hoeft voorlopig niet op steun te rekenen van twee grote actiegroepen. Bart Kemp van Agractie heeft oproepen zien langskomen, maar schaart zich er niet achter. ,,Wij verwachten van minister Schouten binnen twee weken een antwoord op de manifestatie van dinsdag. Dat willen wij niet doorkruisen. Wij zullen dus aan zoiets niet deelnemen, al hebben wij er verder geen mening over.”

,,Ik heb oproepen zien langskomen”, aldus Mark van den Oever van Farmers Defence Force. ,,Dit zijn wilde ideeën van jonge jongens die elkaar gek maken. Wij zijn niet benaderd voor de organisatie ervan. Dit soort dingen komt spontaan op, maar zo werkt dat niet. We zijn net terug uit Den Haag, laten we dat eerst goed afwerken. Ik zou deze plannen niet groter maken dan ze zijn, het is fake news.”

Opvallend is dat Van den Oever gisteren tijdens een interview met Nieuwe Oogst zelf opriep om de nationale luchthaven plat te leggen als Den Haag niet over de brug komt om de boeren te ontzien. Ook dreigde hij de Formule 1 in Zandvoort te blokkeren. Dit zei Van den Oever ook tijdens zijn toespraak op het Malieveld.

Zijn collega Sieta van Keimpena meldt dat zowel Agractie als FDF de jonge boeren heeft opgeroepen Schiphol niet te blokkeren. ,,We hebben nu veel goodwill gekweekt onder de bevolking. Het zou niet handig zijn als we deze steun grotendeels weer kwijtraken door een actie die niet publieksvriendelijk is. We hebben de initiatiefnemers dan ook verzocht niet naar Schiphol te gaan. Andere acties zijn wel mogelijk, maar zover is het nog niet.’’

Verklaring Schiphol

Boeren zijn bij Schiphol aan het verkeerde adres als zij ervoor kiezen acties te gaan voeren bij de luchthaven, zo meldt de luchthaven in een verklaring. Volgens Schiphol heeft de luchtvaart met minder dan twee procent een kleine bijdrage aan de stikstofdepositie in Nederland. De landbouwsector is de grootste stikstofvervuiler, volgens het RIVM is de sector verantwoordelijk voor 46 procent van de uitstoot.

Bij de gemeente Haarlemmermeer, waar Schiphol onder valt, is nog geen melding binnengekomen van een boerenprotest. ,,Ze mogen demonstreren, maar moeten dat wel melden. Zodra we weten wat de boeren van plan zijn, kunnen we passende maatregelen nemen”, zegt de woordvoerster van de burgemeester.

Demonstratie Den Haag

Onder de naam #Agractie trokken betogers gisteren naar de binnenstad van Den Haag, om daar te demonstreren tegen de plannen van het kabinet die als doel hebben de uitstoot van stikstof te verkleinen. Agrariërs zouden hoerdoor te zwaar getroffen worden en bovendien worden neergezet als vervuilers.

Duizenden boeren met honderden tractoren kwamen uit heel het land naar Den Haag om hun stem te laten horen. Dat leverde flink wat problemen op voor andere weggebruikers. De ANWB noteerde ruim 1000 kilometer file en 1 oktober had daarmee de drukste ochtendspits ooit.

Bekijk hieronder het interview dat Mark van den Oever gaf aan Nieuwe Oogst en waarin hij oproept Schiphol plat te leggen.