Boeren kondigen ‘hardste acties ooit’ aan, zaterdag ‘positieve actie’ in Utrecht en Amsterdam

Farmers Defence Force (FDF) is totaal niet tevreden over het eerste overleg dat boerenorganisaties met het kabinet hebben gehad. ,,Als ik zo de stemming een beetje proef, denk ik dat je je kunt opmaken voor de hardste acties die FDF ooit gevoerd heeft”, zegt voorman Mark van den Oever. Ook andere boeren-leiders, als Henk Bleker, spreken van ‘escaleren’.

Van den Oever wil niet zeggen om wat voor soort acties het dan gaat. ,,Daar gaan we niet over uitweiden, maar we gaan zeker escaleren.” Volgens Bart Kemp van Agractie komt er zaterdag een ‘mooie, positieve actie’ in Utrecht en in Amsterdam. In de hoofdstad vindt zaterdag de Canal Parade plaats. ,,Daar zullen ook weer trekkers bij zijn, en boeren die producten uitdelen”, aldus Kemp. ,,En er zullen verwacht ik ook stevigere acties komen.”

Volgens Van den Oever is de kloof tussen het kabinet en de boeren groot. Hij vergelijkt hem met de Grand Canyon in de Verenigde Staten. ,,De impasse is groot, we zijn terug bij af”, zegt hij. Van den Oever voegt eraan toe: ,,Nu zijn de vergaderboeren uitgewerkt en moeten de actieboeren weer aan de gang.”

Terug naar ‘oude strategie’

,,Aangezien de hand niet gegrepen wordt, moeten we weer terug naar de oude strategie", vindt Van den Oever. ,,Aan de onderhandelingstafel wil het niet beslist worden. Met zijn allen, ook heel gematigde partijen, hebben we samen een strategie bepaald. We wilden een kleine toezegging. Die komt niet.”

Van den Oever zegt dat hij geen oproepen wil doen aan zijn achterban. ,,Die boeren weten zelf goed wat ze wel en niet kunnen doen. Niemand is voor asbest op de snelweg gooien. Ik denk dat we het daar met zijn allen wel over eens zijn. Maar kijk, het is natuurlijk ook onze achterban, wij gaan ze niet afvallen.” Bij eerdere protesten werden spullen met het kankerverwekkende asbest erin op de snelweg gegooid. De troep moest door gespecialiseerde bedrijven worden opgeruimd, waardoor wegen langer dicht bleven.

Teleurstelling

Ook bij de andere zeven boerenorganisaties die zich bij Remkes door de LTO lieten vertegenwoordigen, heerst grote teleurstelling, zegt Jeroen van Maanen van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV). De organisaties waren vanmiddag in Wageningen voor een nabespreking. Namens de boeren is volgens Van Maanen een handreiking gedaan naar het kabinet. Die is volgens hem niet aangepakt. ,,Maar dat was een voorwaarde voor een vervolggesprek voor de partijen”. Het geschonden vertrouwen is niet hersteld, aldus Van Maanen.

Voorzitter Henk Bleker van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond zegt dat is voorgesteld om niet meer te kijken naar de depositiewaarde (KDW), de grens aan de hoeveelheid stikstof die een specifiek natuurgebied aankan. In plaats daarvan moet worden gepraat over de werkelijke staat van de natuurgebieden en dan per gebied bekijken welke maatregelen nodig zijn. ,,Dan staan wij ook open voor onze rol”, aldus Bleker.

Mocht dat niet gebeuren, dan laten ze een gigantisch maatschappelijk conflict voortduren en misschien nog wel groter worden”, zegt Bleker. ,,Dit kan escaleren, ja. Als er geen reële tegemoetkoming wordt geboden in zo’n kritieke fase van de zijde van het kabinet, terwijl de boeren een handreiking doen.”

Voorman van Agractie Bart Kemp zegt te verwachten dat het kabinet nu met iets gaat komen. Volgens hem hebben premier Mark Rutte en Remkes gezien dat het wantrouwen en de kloof groot is, en dat ze de boeren niet kunnen laten barsten. ,,Boeren zullen dat ook niet pikken, die zullen blijven vechten voor hun toekomst.”

Volledig scherm Jeroen van Maanen (NMV, links) en Bart Kemp (Agractie) staan de pers te woord na een nabespreking met acht boerenorganisaties in Wageningen. © ANP

LTO-voorman Sjaak van der Tak zei na zijn gesprek met Remkes niet dat het overleg mislukt was, maar wel dat het kabinet onvoldoende biedt: ,,Er is beweging, maar voor onze tuinders en boeren is het op dit moment te weinig. Dus voor vandaag is het klaar, we kunnen het gesprek niet voortzetten, de bal ligt echt bij het kabinet.” Vrijdagavond voegde hij daar in Nieuwsuur aan toe dat hij eind deze maand aanwezig is bij een volgend overleg over de stikstofcrisis.

‘Binnenskamers ging het anders’

Bert van Ruitenbeek, die als directeur van de organisatie voor ‘biodynamische landbouw’ Stichting Demeter ook aanwezig was, vindt echter dat de LTO alleen voor de bühne doet alsof de uitkomst van de gesprekken te weinig is. Het gesprek ging er binnenskamers heel anders aan toe, aldus Van Ruitenbeek. ,,Er is echt ruimte om verder te kijken naar een aantal dingen en daar is de LTO ook mee akkoord gegaan”. Volgens Van Ruitenbeek hoort wat LTO doet ‘bij het spel’, maar houdt hij er zelf niet van. ,,Zij proberen alle partijen binnenboord te houden en dat snap ik wel, maar hun verklaring in de media is te negatief.”

