Boeren: Mestbeleid minister Schouten is totaal kansloos

De minister wil toe naar een twee-sporen mestbeleid. Een veebedrijf is grondgebonden en rijdt de mest uit op eigen land of in de regio bij een akkerbouwbedrijf. Als er te weinig grond is, zoals bij de meeste intensieve veehouderijen, worden de boeren verplicht alle mest af te voeren en te laten verwerken. Schouten benadrukt dat haar model nog maar ‘contouren’ zijn, dat er tien jaar wordt uitgetrokken om de bedrijfsvoering aan te passen en dat ze opnieuw in gesprek gaat met de sector om alles nog eens goed uit te leggen.

Die sector zal de minister allesbehalve met open armen ontvangen, zo blijkt uit de reacties. Boerenorganisaties zijn niet te spreken over de keuze van Schouten om zo'n duidelijke scheiding in bedrijfsmodellen aan te brengen en vrezen dat de uitvoering veel geld gaat kosten.

Explosieve uitspraken

,,Totaal kansloos’’, reageert Mark van den Oever, voorman van Farmers Defence Force (FDF) op het mestbeleid. ,,De uitspraken van Schouten zijn zeer explosief, vergelijkbaar met Tweede Kamerlid Tjeerd de Groot van D66 die vorig jaar riep dat de veestapel moest worden gehalveerd. Ze jaagt tientallen intensieve bedrijven richting afgrond. Het lijkt een idyllische gedachte, maar het is ontzettend duur om alle mest af te voeren. De meeste boeren, ook intensieve veehouderijen, hebben land waar ze een deel van hun mest uitrijden. Als deze groep alles moet afstaan, kost dat tienduizenden euro's extra. Dat is voor de meeste collega's niet op te hoesten.’’ Volgens Van den Oever moeten we in Nederland ook niet blij zijn met de komst van mestverwerkingscentrales. ,,Het stinkt afschuwelijk rond dit soort bedrijven.’’ Of hij het Malieveld alweer heeft gereserveerd? ,,We kunnen bezig blijven, maar dit beleid zorgt voor veel onrust, dus wie weet.’’

Quote Wij missen een financiële onderbou­wing, hoeveel extra kosten maken boeren als ze alle mest moeten afvoeren? Bart Kemp, Agractie

Bart Kemp, voorzitter van boerenprotestgroep Agractie mist vooral een financiële onderbouwing. ,,Wat betekent dit precies voor bedrijven die straks worden gedwongen hun mest af te staan? Ze kunnen hun eigen mest dus niet langer uitrijden, maar moeten dat laten bewerken in speciale bedrijven en het vervolgens terugkopen. Dat is de wereld op z'n kop en sluit niet aan bij de boerenpraktijk. We zijn bereid alle kanten op te bewegen, als het maar werkbaar en betaalbaar is. Dat laatste waag ik te betwijfelen.’’

Kunstmest

Kemp verwacht verder dat het gebruik van kunstmest door akkerbouwbedrijven zal toenemen. ,,Boeren maken een prijsafweging. Bewerkte dierlijke mest, zoals Schouten het wil hebben, is uiteraard duurder dan onbewerkte mest. De stap naar kunstmest is dan snel gemaakt, maar dat past niet bepaald in het kringloopmodel van deze landbouwminister.’’

Ook belangenorganisatie LTO Nederland is niet te spreken over de plannen van Schouten. ,,Er is wederom niet geluisterd’’, aldus Claude van Dongen, portefeuillehouder Bodem en Water bij LTO. ,,Wij hebben bij het ministerie gepleit voor een systeemverandering met eigen verantwoordelijkheid in plaats van regels op regels. Dat komt in de gepresenteerde contouren helaas niet terug.’’

Niet concreet

LTO mist concrete stappen ten aanzien van minder regelgeving. ,,Dit beleid betekent dat voor het mestgebruik juist sterke beperkingen opgelegd worden. De minister zet stevig in op mestbewerking, terwijl in de praktijk het gebruik van onbewerkte mest in een aantal gevallen van grote waarde is. Ook is met dit voorstel het gebruik van eigen mest op eigen grond in sommige gevallen niet meer mogelijk. Daar is LTO Nederland op tegen. We missen maatwerk.’’

Landbouwminister Carola Schouten heeft een nieuw mestbeleid opgesteld, waarmee het huidige meststelsel volledig op de schop gaat: