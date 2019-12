Boeren op de Dam: ‘Het mooier zijn als het niet nodig was’

Melkveehouder Richard Korrel (31) uit Ouderkerk aan de Amstel. ,,Ik heb net geïnvesteerd in 70 nieuwe stallen, als de nieuwe regelgeving omtrent stikstof straks doorgaat verdien ik dat nooit meer terug.” Korrel, die met een groot melkpak achterop rijdt, hoopt vooral met mensen in gesprek te komen. ,,We willen de mensen kennis laten maken met onze producten en ons verhaal.”



De boeren krijgen bijval van Nederlandse vissers. ‘Wij zitten in hetzelfde schuitje’, zegt Job Schot (56), voorzitter van EMK Vissers dat zich sterk maakt voor een gezonde zee. ,,Wij zijn hier uit solidariteit met de boeren. Ook wij voelen ons in het nauw gedreven door regelgeving. We delen vandaag gratis gebakken visjes uit, om mensen eraan te herinneren dat dit er straks niet meer is als het zo door gaat.”



Het officiële programma gaat om 12.00 uur van start. Agractie verwacht dat er in Amsterdam zo'n 15.000 boeren en bezoekers afkomen op de brunch. Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam zei eerder dat de boeren met maximaal 25 tractoren naar de binnenstad mogen komen.



Volgens Agractie Nederland zijn er ‘echter signalen dat er veel meer trekkers naar de hoofdstad zullen komen’. Wel is, aldus de organisatie, met de gemeente afgesproken deze tractoren buiten het centrum te parkeren. Agractie Nederland zegt zijn best te doen om alles goed te laten verlopen, maar ‘enige verkeersoverlast niet uit te sluiten’.