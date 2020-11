Boeren plannen protest in voortuin koning Willem-Alexander

Of koning Willem-Alexander zelf de protestbrief van boerenactiegroep Farmers Defence Force in ontvangst neemt, weet FDF-voorman Mark van den Oever nog niet. Veel moeite hoeft het staatshoofd morgenochtend in ieder geval niet te doen. De boeren parkeren hun trekkers namelijk rond 09.00 uur voor de deuren van Huis ten Bosch in Den Haag, het woonpaleis van Willem-Alexander en zijn gezin. FDF heeft toestemming gekregen voor deze actie.

Waarborg

Van den Oever: ,,We vragen de koning de Omgevingswet aan de Grondwet te toetsen. Wij willen dat onze rechten gewaarborgd blijven. Concreet: als een boerderij wordt uitgekocht omdat het bedrijf te dicht bij een natuurgebied staat, dan is er daarna geen mogelijkheid meer voor de boer om elders een nieuw bedrijf te beginnen. Je wordt dan als het ware weggestreept en dat is voor ons niet acceptabel. Het zou funest zijn als de Tweede Kamer - volgens de planning nog dit jaar - instemt met deze nieuwe regels.’’



Vandaar dat de boeren opnieuw in hun trekkers klimmen en dinsdag al heel vroeg richting Den Haag rijden. ,,Onze verwachting is dat er ongeveer duizend trekkers de weg op gaan, we zitten er nu nog iets onder.’’ De boeren hebben de belofte van de RVD dat in ieder geval iemand van het Kabinet van de Koning de FDF-noodkreet in ontvangst neemt. ,,Het zou prachtig zijn als Willem-Alexander zelf uit z'n paleis komt, maar dat weten we pas dinsdagochtend.’’