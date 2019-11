Boeren protesteren met tractors bij politiebureau na arrestatie collega

Bij het politiebureau in Zuidhorn is het druk, net als op de wegen ernaartoe. Tientallen tractoren zijn met zwaailichten aan onderweg. De politie in Groningen laat weten dat een 54-jarige boer eerder vandaag twee rechercheurs heeft vastgehouden in zijn woning ,,Onze collega's konden de woning niet verlaten. Zij werden daar door de 54-jarige man vastgehouden. De collega's waren daar aanwezig in het kader van een lopend onderzoek.”