Boeren slaan ‘stikstofslag', voordeur provinciehuis Groningen er uit geramd met tractor

In andere provincies spant het er nog om: zo staan in Groningen nog honderden boeren voor het provinciehuis. De sfeer is daar grimmig. Een Groningse protestleider, die onderhandelt met het provinciebestuur, zegt te willen voorkomen dat de Mobiele Eenheid van de politie wordt ingeschakeld. ,,Als het nodig is, blijven wij hier overnachten’’, sprak hij de menigte toe.



In Den Haag en in Utrecht bleef het vandaag vrij rustig. In Utrecht weigeren honderden boze boeren te vertrekken bij het provinciehuis. Ze eisen dat de stikstofregels van tafel gaan, net als eerder vandaag gebeurde in de provincies Drenthe, Gelderland en Overijssel. Maar in andere provincies heeft het massale boerenprotest succes gehad. In Friesland besloot het provinciebestuur afgelopen vrijdag al om het nieuwe stikstofbeleid af te blazen. Vandaag trokken vele honderden boeren, met hun tractoren, in andere provincies ook naar het provinciehuis. De opkomst van al die tractoren leidde tot veel verkeersoverlast.

Bouwvakkers

Provinciale gedeputeerden wilden eerst niets weten van het intrekken van de regels, maar kwamen daar later op terug. De Gelderse gedeputeerde Peter Drenth zei vrijdag nog dat de nieuwe stikstofregels nodig zijn, om niet ‘alle bouwvakkers naar huis te hoeven sturen’. Vandaag was de boodschap anders: ,,We gaan de regels intrekken en opnieuw met elkaar schrijven’’, zo liet Drenth aan de boeren weten.

Ook de provincie Drenthe ging overstag. ,,Wij hebben besloten om de beleidsregels tot nader order op te schorten, zodat we kunnen uitzoeken hoe we als één overheid - als Rijk en provincie - kunnen komen tot eenduidige beleidsregels’’, zei de Drentse CDA-gedeputeerde Henk Jumelet.

De provincies besloten vorige week dinsdag gezamenlijk tot nieuwe stikstofregels, om zo weer vergunningen te kunnen verlenen aan allerlei projecten. Die vergunningverlening lag helemaal stil na een uitspraak van de Raad van State, dat een streep zette door het Nederlandse stikstofbeleid. Maar de nieuwe regels veroorzaken veel onrust onder boeren.

Pijnpunt

Het belangrijkste pijnpunt is het ‘afromen’ van de ‘latente ruimte’ in vergunningen voor boerenbedrijven. Daarmee wordt bedoeld dat boeren, die op dit moment minder dieren op stal hebben dan ze volgens hun vergunning zouden mogen hebben, die extra ruimte kwijtraken. Zo kan een boer een vergunning hebben voor honderd koeien: als die boer er tachtig op stal heeft staan, wordt dat zijn nieuwe maximum. Het recht op de twintig extra koeien raakt hij kwijt, als het aan de provincies ligt. De boze boeren noemen dat ‘diefstal’.

De provincies willen met het beleid ‘stikstofruimte’ vrijmaken voor andere projecten, zoals de bouw van huizen. ,,De provincies gaan veel verder dan het kabinet’’, zei LTO-voorzitter Marc Calon eerder tegen deze krant. ,,Dat kan écht niet en ik eis dat de minister ingrijpt. Zij moet aan de provinciebesturen duidelijk maken dat boeren hun rechten niet kwijtraken.’’

Een woordvoerder van minister Schouten (Landbouw) zegt dat het ministerie voortdurend in overleg is met de provincies. ,,Er is een verschil van inzicht over de beleidsregels van de provincies en de brief met stikstofmaatregelen van het kabinet’’, zegt de woordvoerder. ,,Feit blijft dat stikstofmaatregelen noodzakelijk zijn om projecten in Nederland weer op gang te krijgen. Het is aan de provincies om die maatregelen in te voeren.’’

Woensdag opnieuw actie

Voor aanstaande woensdag staat een nieuw protest op de agenda van actiegroep Agractie. Deze zette eerder de landelijke actie van 1 oktober op het Malieveld in Den Haag op poten en wil woensdag opnieuw een massaal protest laten horen in Den Haag. Opvallend is wat Agractie schrijft over de LTO-actie van vandaag. ,,Omdat kabinetsbeleid gaat vóór provinciaal beleid vinden wij het belangrijk dat u 16 oktober massaal uw stem laat horen in Den Haag. Wanneer u in de gelegenheid bent om óók maandag uw stem te laten horen bij de provinciehuizen heeft dat uiteraard zijn waarde.”

