Boeren verklaren zuivelsector de oorlog na voorstel stikstofplan: ‘Is einde van de veehouderij’

FDF is zijn leden aan het mobiliseren en vraagt ze de zuivelbedrijven zoveel mogelijk te benaderen. Ook zijn telefoonnummers van een aantal bestuurs- en directieleden in de WhatsApp-groepen gedeeld. ,,We roepen deze heren op alle activiteiten met betrekking tot het stikstofprobleem te staken. Het alternatieve plan is het begin van het einde van de Nederlandse dierhouderij en wij houden de bestuurders daar persoonlijk verantwoordelijk voor’’, aldus de dreigende taal van FDF-voorman Mark van den Oever.

Verspelen van ruimte

De boeren vrezen dat het plan zorgt voor het innemen van de latente ruimte, als stallen van melkveehouders moeten worden voorzien van emissie-arme vloeren om de ammoniakuitstoot te verminderen. Latente ruimte is het verschil tussen het werkelijke aantal dieren op stal en het aantal dieren dat in de vergunning staat. Veel boeren hebben namelijk in hun vergunning staan dat ze veel meer koeien mogen houden dan ze daadwerkelijk hebben. Met als doel om te kunnen groeien.

Van den Oever: ,,Dit betekent opnieuw een vergunning aanvragen waarmee de latente ruimte wordt verspeeld.’’ FDF vraagt de belangenbehartigers om het overleg over de stikstofproblematiek met het ministerie te staken. ,,Deze fabrieken vertegenwoordigen de boeren niet meer.’’ De zuivelbedrijven die zijn betrokken bij het stikstofplan, kunnen tot nu toe niet reageren. Organisaties als FrieslandCampina, ZuivelNL en NZO zijn in overleg over de FDF-actie.

Niets mee te maken

Agractie, de andere grote boerenprotestbeweging, laat weten kennis te hebben genomen van het stevige FDF-statement. ,,Wij hebben hier als Agractie niets mee te maken, daar laten we het bij’’, aldus woordvoerder Bart Kemp. Hij laat in het midden of zijn organisatie het protest tegen het stikstofplan steunt. Ook heeft Kemp geen mening over de oproep om bestuurders uit de zuivelsector zoveel mogelijk persoonlijk te benaderen.

De neuzen van de landbouworganisaties stonden een dag eerder, donderdag, nog dezelfde kant op. Op uitnodiging van FDF kwamen in Nijkerk vertegenwoordigers uit de veehouderij, akkerbouw, fruitteelt, vakbonden, LTO, FDF en Agractie samen om één front te vormen in het belang van de agrarische sector. Volgens Kemp was een vruchtbare bijeenkomst. ,,We hebben die avond een eigen plan voor het terugdringen van stikstofuitstoot op tafel gelegd. Dit gaan we nu samen verder uitwerken en dat heeft tijd nodig.’’