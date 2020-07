Boeren voeren op meerdere plekken in het land actie, grote groep trekkers rijdt door Amsterdam

Update/ videoOp meerdere plekken in het land protesteren boeren tegen plannen van het kabinet. Bij het distributiecentrum van de Jumbo in Veghel blokkeren tientallen tractoren de entree. Ondertussen rijdt een groep van ongeveer 35 boeren uit Edam en omstreken door Amsterdam en ook in Groningen, Friesland en Drenthe wordt actie gevoerd op de snelweg.

René Staal, melkveehouder uit Berkhout: ,,Het zal wel druk zijn in de stad. Mooi, want we willen de burgers duidelijk maken dat we het niet eens zijn met de plannen van het kabinet.” Volgens Staal rijden er twee motoragenten met de stoet mee en is er goed contact. ,,We zouden naar de Dam, maar dit schijnt niet te mogen. Nu worden we naar het Rembrandtplein geleid”, aldus Staal.

Een woordvoerder van de Amsterdamse politie zei dat de boeren na het maken van een rondje door de stad weer zullen vertrekken. ,,Ze hebben toegezegd om niet over de grachten te rijden om schade aan de kades te voorkomen.”

Volledig scherm Actievoerende boeren bij het hoofdkantoor van Jumbo in Veghel. © Bart Meesters

Jumbo

Ook bij het distributiecentrum van de Jumbo zijn boeren aan het protesteren. Op sociale media wordt gemeld dat de actie is stilgehouden en dat deze niet is gemeld bij de politie. Er zouden ook nog meer trekkers onderweg zijn. De actie begon zaterdagavond om ongeveer 20.30 uur. Omstreeks 21.00 uur was de aanwezigheid van de politie te zien via een livestream op Facebook.

In Friesland en Drenthe voeren ook enkele tientallen boeren actie op de snelwegen. Bij Drachten en Heerenveen rijdt een grote groep trekkers op de A7 in zuidelijke richting. Het is niet bekend waar ze naar toe gaan, zei een politiewoordvoerder. Ook op de A28 bij Hoogeveen voeren boeren met hun tractoren actie.



Het is niet de eerste keer dat de boeren deze week actievoeren. Gisteravond reden zo’n zeventig tractoren over de A2 bij Liempde om te protesteren tegen de voermaatregel van minister Carola Schouten van Landbouw.

Reden van protest

De boeren protesteren omdat ze het niet eens zijn met een tijdelijke voermaatregel voor melkveehouders. Het kabinet wil melkveehouders dwingen tot een aanpassing van het rantsoen, waardoor de dieren via hun mest minder stikstof uitstoten. Dat gebeurt door een maximum te stellen aan het eiwitgehalte in het krachtvoer. Voer is voor veeboeren een essentieel onderdeel van hun bedrijfsvoering. Veel boeren vinden nu dat de minister veel te ver gaat door zich met de samenstelling van hun koeienvoer te bemoeien.

