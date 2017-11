Het transportbedrijf was de eerste onderneming die in ons land is vervolgd voor overtreding van de militaire sancties tegen Rusland. Het zou in 2015 twee onderdelen voor radarsystemen hebben verstuurd naar een militair bedrijf in Jekaterinaburg.



Het ging om onderdelen van een gevechtstoestel dat in Rusland gemaakt wordt. De doorvoer van militaire goederen is sinds 2014 verboden: de sanctie werd in het leven geroepen door de Europese Unie vanwege de Russische inval in Oekraïne.