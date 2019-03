Boete voor ramptoerisme is helemaal geen gek idee

UPDATE Met Boeing 737 MAX op Gran Canaria gestrande TUI-reizigers weer thuis

13 maart De TUI-reizigers die waren gestrand op het Canarische eiland Gran Canaria, zijn terug in Nederland. Hun toestel landde woensdagavond even na 21.00 uur op Schiphol. De 160 inzittenden moesten in de nacht van dinsdag op woensdag in hotels op Gran Canaria overnachten.