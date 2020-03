Boete voor Tukker Alberto Stegeman voor het plaatsen van een ‘Bassie en Adriaan-bom’

Programmamaker Stegeman stelt met zijn programma Undercover in Nederland misstanden aan de kaak. In augustus 2018 wist hij - vermomd - stiekem de legerplaats in bij Oldeboek en ’t Harde op te komen om in de eetzaal een koffer achter te laten. De kazerne was even later in rep en roer. Volgens Defensie bleek het om een nepbom te gaan.