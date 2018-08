Bommelding Tilburg: viertal wordt zo snel mogelijk vrijgelaten

UpdateDe vier mannen die zondagavond zijn aangehouden in verband met een bommelding op station Tilburg worden zo spoedig mogelijk vrijgelaten. Dat meldt de politie. Uit het onderzoek is gebleken dat er geen sprake is van een strafbaar feit. Ze zijn daarom ook geen verdachten meer.

Het centraal station in Tilburg werd zondag kort voor 22.30 uur ontruimd na een bommelding. Vlak daarvoor kwamen er meldingen binnen van een verlaten koffer die in een trein stond. Daarbij werd ook gesproken van de betrokkenheid van de vier mannen, die op dat moment in een stilstaande trein zaten. Het vermoeden was dat één van de mannen een explosief in zijn tas had.

Een explosievenverkenner heeft het treinstel doorzocht maar niets aangetroffen. Het viertal werd door een arrestatieteam opgepakt. Formeel werden ze verdacht van het dreigen met een terroristische aanslag.

Onderzoek

De politie heeft maandagochtend verschillende betrokkenen verhoord en uit dit onderzoek is gebleken dat er geen sprake is van een strafbaar feit. Na overleg met de Officier van Justitie is besloten de mannen zo snel mogelijk in vrijheid te stellen.

