Bonden willen extern meldpunt voor misstanden Defensie

Aangifte Jelle Brandt Corstius: Er zijn getuigen

12:51 Namens televisiemaker Jelle Brandt Corstius is vandaag bij de hoofdofficier van justitie in Den Haag aangifte gedaan van verkrachting tegen zijn oud-collega Gijs van Dam. Volgens een verklaring van zijn advocatenkantoor, Ficq & Partners, is de aangifte onderbouwd met getuigenverklaringen. Verdere mededelingen wil het kantoor niet kwijt.