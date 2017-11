Bonnenregen door mobiele flitscontroles: kijk hier waar

De politie is fors meer mobiel gaan flitsen. Afgelopen zomer zijn 550.000 hardrijders beboet bij mobiele controles, 49 procent meer dan in de zomer van 2016. De A13 tussen Rotterdam en Den Haag is nog steeds dé flitshotspot van Nederland.

Met name op de A4 (verdubbeling), de A6, de A7, de N302 vinden veel meer snelheidscontroles plaats. Op de A10, N209, N701 werd voorheen nauwelijks gecontroleerd, maar dat is de politie deze zomer alsnog gaan doen.

Quote De afgelopen twee jaar kampten we met problemen, nu flitsen we weer op volle kracht Egbert-Jan van Hasselt, Nationale Politie Tussen mei en september van dit jaar kregen bijna 550.000 bestuurders een bekeuring na een mobiele controle. In dezelfde periode in 2016 bleef dit aantal nog steken op 370.000, blijkt uit cijfers die deze krant heeft opgevraagd bij de politie. De boetes variëren van enkele tientjes tot maximaal 400 euro.

Vergeleken met de 450.000 boetes in de zomer van 2015, zijn er deze zomer 22 procent meer bekeuringen uitgedeeld bij onaangekondigde controles. Egbert-Jan van Hasselt, verantwoordelijk voor verkeersveiligheid bij de Nationale Politie: ,,De afgelopen twee jaar kampten we met aanloopproblemen en een storing in de software, nu flitsen we weer op volle kracht.’’ Met 300.000 boetes in september en oktober zet die stijging zich door.



Analyse van de mobiele flitsmeldingen die de ruim een miljoen gebruikers van automobilisten-app Flitsmeister hebben gedaan, leert dat weggebruikers vooral rond Rotterdam extra moeten opletten. De A13 tussen Rotterdam en Den Haag is met bijna 500 meldingen van mei tot en met oktober dé flitshotspot van Nederland. Eerder kwam de A13 ook al als nummer één uit de bus.

Kijk op onderstaande kaart om te zien waar de politie bij jou in de buurt het vaakst staat te controleren. Je kunt inzoomen tot op de hectometerpaal nauwkeurig en dan kun je ook zien in welke richting de mobiele flitser is gemeld. Laden kan even duren.

Quote Tien kilometer te hard kan het verschil zijn tussen net geen of juist wel ernstig letsel Politieman Egbert-Jan Van Hasselt Laadt de kaart niet goed? Klik dan hier.

Zeker bij moderne auto’s ligt volgens Van Hasselt het gevaar van een paar kilometer te hard op de loer. ,,Auto’s zijn steeds stiller. Je hoort bijna niet meer hoe hard je rijdt. We rijden zomaar even tien kilometer te hard.’’ Dat kan volgens de politieman ‘het verschil zijn tussen net geen of juist wel ernstig letsel’.



In 2016 overleden 629 mensen in het verkeer en vielen er ruim 21.000 ernstig verkeersgewonden. Onder autobestuurders vallen naar verhouding nog altijd de meeste slachtoffers (30 procent). Vorig jaar kwamen 231 inzittenden van personenauto's om het leven.

Kwetsbaar

Quote Door mensen snel te informeren over stilstaande voertuigen, kunnen we een langere remweg voorkomen Flitsmeister-medewerker Jorn de Vries Hardrijden veroorzaakt volgens Van Hasselt vooral slachtoffers binnen de bebouwde kom, en op plekken waar auto’s fietsers en voetgangers de weg delen. ,,In de auto vangen airbags en de kreukelzone veel op, andere weggebruikers zijn veel kwetsbaarder.’’ Onder fietsers vielen in 2016 189 dodelijke slachtoffers en onder voetgangers 51.

Flitsmeister probeert ook in te spelen op het feit dat mensen bij een hogere snelheid een langere remweg hebben, verklaart medewerker Jorn de Vries: ,,Door mensen snel te informeren over bijvoorbeeld stilstaande voertuigen, ongevallen en wegwerkzaamheden, kunnen we het risico van een langere remweg voorkomen.’’



De politie richt zich met mobiele flitsacties op locaties waar de snelheid te hoog is en potentieel gevaar oplevert. Daarvoor wordt steeds meer gebruik gemaakt van gegevens van navigatiediensten zoals TomTom en Google. Uit die ‘floating car data’ blijkt op welke plekken automobilisten vaak te hard rijden. Van Hasselt: ,,Wij hebben sneller door waar het gevaar toeneemt. Als op een weg de snelheid vele malen te hoog is, maar daar nog niet veel ongevallen zijn, dan voel je aan je water dat het daar vroeg of laat fout gaat.’’

CJIB

Van Hasselt is blij dat de administratieve afhandeling van bonnen bij mobiele controles is overgegaan naar het Centraal Justitieel Incasso Bureau. ,,Dat scheelt ons administratief werk en daardoor kunnen wij meer handhaven.’’ Die mankracht kan de politie gebruiken voor extra focus op bepaalde gevaarlijke wegen. ,,Als je ergens maar één week controleert heeft het geen effect. Dan gaat de gemiddelde snelheid op een weg amper omlaag. Je moet volhouden. Want als je overal maar één keer gaat staan, bereik je net niks.’’