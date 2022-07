‘Boodschappenjongen’ aanslagen fruithandel is vrij, OM eiste nog 15 jaar cel

Slachtof­fer over aanval door jonge woningover­val­lers: ‘Ze blijven slaan, ook als ik m’n portemon­nee geef’

Huilend leest hij een slachtofferverklaring voor in de rechtbank. ,,In plaats van dat ze weggaan, stormen ze op me af en beginnen met een koevoet en vuisten te slaan.” De jonge mannen stopten niet, en gingen door.

13 juli