Boos blijvende boeren blokkeren toegang distributiecentra van supers

LIVE | Blokkade met trekkers in Raalte en Zwolle: boze boeren hebben hoop op snel akkoord

11:05 Boeren blokkeren distributiecentra van supermarkten in Raalte en Zwolle. Ze zeggen pas te vertrekken als ze meer geld voor hun producten krijgen. Bij de Jumbo in Raalte stonden honderden tractoren en actievoerders die in de loop van de nacht deels richting de Albert Heijn in Zwolle trokken, waar ook al boze boeren stonden. Volg de protesten in dit liveblog: