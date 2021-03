Boswachter Frank kapot van dood jonge wolvin: ‘Ze was zwanger’

Theunissen is emotioneel, ook nog enkele uren na de voor de jonge wolvin noodlottige botsing met een auto. ,,Dit is een enorme klap voor de wildpopulatie op de Veluwe. Deze wolf was zwanger, ze had al enkele holen gegraven voor haar toekomstige jongen. Dat hebben we met eigen ogen geconstateerd. Nu is alles in één klap vernietigd. Geen natuurlijke aanwas, de mannetjeswolf die hier ook verblijft, heeft verder niets meer te zoeken. Die zal vertrekken naar elders.”