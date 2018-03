Boswachter geeft eerste hulp bij wilde zwijnen

Ze zijn in opkomst: de wilde zwijnen. Na de boeren beginnen nu ook recreanten dat te merken. Vorige week kreeg een trimmer in het Brabantse Heeze de schrik van zijn leven toen zijn hond in gevecht raakte met een zwijn. Wie met Pasen wil wandelen in de bossen, hoeft zich volgens boswachter Mari de Bijl geen zorgen te maken. ,,Zolang de hond maar aan de lijn blijft."

Komen aanvaringen met wilde zwijnen vaak voor?

,,Steeds vaker. In een villawijk in Leende kreeg ik al te horen dat mensen het bos niet meer in durven met de hond. Bij incidenten valt wel op dat er bijna altijd een loslopende hond bij betrokken is. Zo'n hond rent op een zwijn af. Zeker als er biggetjes in het spel zijn, zal een zeug haar nest verdedigen. Dat gaat een hond niet winnen. Zwijnen zijn toch de Jerommekes van het bos, die vechten met hun slagtanden. In zo'n geval is het voor een eigenaar vooral te hopen dat zijn hond er zonder al te veel kleerscheuren van af komt."

Wat is er vorige week precies gebeurd?

,,Een trimmer rende met zijn hond door het bos en zag plotseling een groep zwijnen. Zijn hond, een Rhodesian ridgeback, aarzelde niet en rende direct naar de groep zwijnen toe. De zeugen verdedigden hun jongen, dus de Rhodesian ridgeback kwam gewond, met twee zeugen achter zich aan, terug gerend naar de baas. Op vijf meter afstand stopten de zwijnen. Het is uiterst zeldzaam dat een persoon wordt aangevallen. De hond had slechts een flinke wiek in zijn vel en is gehecht. Het komt weer helemaal goed met het dier."

Wat kunnen mensen doen om een confrontatie met een wild zwijn te voorkomen?

,,De hond aan de lijn houden is echt het voornaamste advies. Als je met je hond op de paden blijft, is de kans klein dat een zwijn zich aangevallen voelt. Zwijnen met jongen zoeken beschutte plekken op, weg van de paden. Mocht er onverhoopt toch een zwijn op je af komen, dan kun je jezelf het beste zo groot mogelijk maken, en zorgen voor lawaai. Vaak zal ze dan wel omkeren: uiteindelijk raakt ze ook ver van haar jongen verwijderd, en neemt dat instinct het over."

Als mensen met Pasen het bos in gaan, hoe groot is dan de kans dat ze op wilde zwijnen stuiten?

,,Op drukke wandeldagen is de kans bijna nul dat je een zwijn, ree of ander groot wild ziet. Als het ergens druk is met mensen, zoeken ze hun heil elders. De kans om een zwijn tegen te komen is veel groter als het rustig is, rond zonsopkomst of zonsondergang."

Hoe gaat het in zijn algemeenheid met de hoeveelheid zwijnen?

,,Die neemt toe. Er is door iemand al een rotte van bijna veertig volwassen zwijnen met biggen geteld op de Groote Heide bij Heeze. Door onze overwegend slappe winters overleven vrijwel alle biggen en voedsel is er in de bossen en velden in overvloed. Dat brengt natuurlijk discussie met zich mee, maar als natuurbeheerder blij dat ze er zitten. Het is wel zaak de populatie onder controle te houden. Daar valt nog wel wat te winnen. Er zijn maar weinig jagers, en die moeten ook nog eens goed uitkijken. Schiet je de leidzeug, de baas van de rotte, dan werkt dat averechts. Zonder leider houdt niemand de mannetjes op afstand, en zal het aantal jongen alleen maar toenemen."