Bouw kernreactor voor medische radioactieve stoffen in Petten mag doorgaan

De bouw van de kernreactor in het Noord-Hollandse Petten voor radioactieve stoffen mag doorgaan. De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) heeft hier goedkeuring voor gegeven. Het is voor het eerst in decennia dat er een vergunning wordt verleend voor de bouw van een nieuwe kernreactor in Nederland.

De Pallas-reactor moet de verouderde Hoge Flux Reactor in Petten vervangen. Het kabinet reserveerde hier eerder 1,3 miljard euro voor. De kernreactor is belangrijk voor veel patiënten met levensbedreigende ziekten zoals kanker, hart- en vaatziekten en patiënten met infecties. Ze worden ook gebruikt voor de bestraling van uitgezaaide kanker.

Duizenden patiënten

Deze patiënten zijn voor hun diagnose en behandeling afhankelijk van medische isotopen die in Petten worden geproduceerd. De huidige reactor in Petten is zestig jaar oud en aan vervanging toe. Met de nieuwe reactor kunnen duizenden patiënten in binnen- en buitenland de komende vijftig jaar worden geholpen. Het is de bedoeling dat tussen 2026 en 2030 er een transitiefase is van de Hoge Flux Reactor naar Pallas.

Ook Rijkswaterstaat heeft een vergunning verleend. Die is nodig omdat de reactor water uit het Noordhollandsch Kanaal gaat gebruiken als koelwater. Het koelwater is niet-radioactief en wordt geloosd in de Noordzee. Voor de Pallas-reactor zijn vergunningen nodig die aan de Kernenergiewet en de Waterwet voldoen.

Veilig draaien

,,Onze vergunningverleners en juristen hebben hard gewerkt aan de beoordeling van de Pallas-vergunningaanvraag. Inclusief het vooroverleg over de vergunningeisen was het een traject van vele jaren. Pallas heeft uitvoerig moeten aantonen dat de reactor veilig kan gaan draaien als hij op deze manier wordt gebouwd. Nu alle benodigde stappen inclusief inspraak zijn doorlopen, verlenen wij de vergunning voor de bouw en zullen we erop toezien”, zegt ANVS-bestuurslid Marco Brugman in een toelichting.

De vergunningen liggen nog tot 30 maart ter inzage. Tot en met die datum is het mogelijk om tegen deze vergunningen beroep in te dienen bij de Raad van State. De vergunning die de ANVS nu heeft verleend, betekent alleen dat de Pallas-reactor gebouwd mag worden. Om de reactor straks te gebruiken is er nog een vergunning voor ingebruikname nodig. Voordat die wordt verleend is er weer een periode met inspraak. Dit zal waarschijnlijk in 2028 zijn, aldus de ANVS.