Bouwmarkten verkopen oud cement met chroom-6, winkels nemen maatregelen

Bouwmarkten verkopen cement waarvan de houdbaarheidsdatum is verstreken. In dat cement zit chroom-6 dat na de houdbaarheidsdatum tot gezondheidsrisico’s kan leiden. De stof veroorzaakt bij gebruikers allergische reacties als eczeem, jeuk, kloven en blaren.

Reporter Radio (NPO Radio 1) deed onderzoek in zes steden bij achttien bouwmarkten van Gamma, Praxis en Karwei. Bij acht bouwmarkten waren de zakken tot 11 maanden over de houdbaarheidsdatum. Het chroom-6 in cement is een bindmiddel bij het maken van beton. Zolang het cement niet over de datum is, lopen mensen geen risico.

Volgens hoogleraar Thomas Rustemeyer van het AmsterdamUMC kan contact met het cement dat over datum is, grote gevolgen hebben. ,,Zestig tot tachtig procent van de mensen die last van dit ‘cementeczeem’ hebben, komt er nooit meer vanaf.”

Maatregelen

De branchevereniging van de bouwmarkten (Vereniging van Winkelketens in de Doe Het Zelf branche, VWDHZ) laat weten dat er passende maatregelen worden genomen om de controle van cement in de winkel te verbeteren. ,,We moeten hier alerter op zijn, dat is duidelijk. Bij producten in de winkel met een houdbaarheidsdatum is het de regel dat de artikelen waarvan de houdbaarheid het eerst verloopt, vooraan in het schap liggen. Bij cement is dat lastiger omdat het per pallet wordt geleverd. Pallets met verschillende houdbaarheidsdata kunnen naast elkaar in de winkel staan. Dit onderzoek toont aan dat het weleens misgaat, daar moet beter op worden gelet’’, aldus Wouter Weide van de branchevereniging.