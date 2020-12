Boze boeren aan de deur bij Jumbo-baas Frits van Eerd en distributiecentra

Tientallen boeren zijn maandag in de vroege ochtend opnieuw met hun tractoren de weg opgegaan om te protesteren bij een Jumbo-distributiecentrum in Breda. De protestactie duurde tot ongeveer 10.00 uur. Jumbo-directeur Frits van Eerd werd door een aantal boeren thuis opgezocht.

Rond 03.45 uur arriveerden de eerste boeren bij de Jumbo XXL aan de Iabc in de Brabantse stad. Beide in- en uitgangen werden afgezet. Volgens Peter van Oosterhout, een boer uit Terheijden, waren de boeren met een grotere groep dan afgelopen vrijdag, toen er ook al geprotesteerd werd. Ze wilden hun boodschap richting Jumbo en het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) nog eens kracht bij zetten. Ze moeten met elkaar in gesprek over het keurmerk Farmer Friendly, waarmee boeren een eerlijkere prijs krijgen voor hun producten.

Jumbo-directeur thuis opgezocht

Een groep van ongeveer tien boeren is maandagochtend naar het Brabantse Heeswijk-Dinther gegaan om te praten met Jumbo-directeur Frits van Eerd. ,,Het was een gemoedelijk gesprek”, zei een politiewoordvoerder.

,,Als ze geen antwoord krijgen, gaan ze het ergens anders halen”, zegt Van Eerd. ,,Ik heb vanmorgen overleg gehad zodat we in ieder geval een concrete datum kunnen noemen waarop de industrie, het ministerie, LTO en supermarkten bij elkaar komen om alles te bespreken.” Het idee is volgens de Jumbo-baas om dat gesprek op 14 januari te voeren. De boeren willen niet zo lang wachten en pleiten ervoor deze week al rond de tafel te gaan.

,,Het is geen simpel ding. Het lijkt heel simpel, maar dat is het niet. Als dat zo was, was het allang geregeld. Het is niet zo dat bij mij, hier in Heeswijk-Dinther, de zaken worden opgelost. Er zijn ontzettend veel bedrijven en mensen die zich over dit dossier buigen”, vervolgt Van Eerd. ,,Laten we eerlijk zijn, deze ondernemers krijgen niet de antwoorden die ze willen. Er is zeker begrip voor, daarom sta ik ook hier. Ik heb de oplossing alleen niet.”

Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel laat daarentegen via een woordvoerder weten dat blokkades van distributiecentra onacceptabel zijn. ,,Met de kerstdrukte en het coronavirus is het compleet onacceptabel. Lege winkelschappen zorgen ervoor dat mensen op een ander moment terug moeten komen. Dat zorgt voor extra drukte en lange wachttijden in de supermarkt.”

Albert Heijn niet in gesprek

Afgelopen vrijdag protesteerden de boeren niet alleen in Breda en Veghel, maar ook in het Drentse Beilen en het Gelderse Oosterhout. Een dag later werd er geprotesteerd bij een Albert Heijn in Tilburg.

Supermarktketen Albert Heijn laat vandaag weten niet meer in gesprek te willen met protesterende boeren, omdat zij zich niet aan de gemaakte afspraken houden.

Eerder zei Albert Heijn wel in gesprek te willen met de actievoerende boeren. Dat gesprek had voor de kerst moeten plaatsvinden, maar daar ziet de supermarktketen nu vanaf, omdat de boeren de acties niet beëindigen terwijl ze dat wel hadden toegezegd. Albert Heijn denkt overigens dat de boeren die voor de poort staan geen boeren zijn met wie de supermarkt samenwerkt.

FDF raadt actie af

De actiegroep Farmers Defence Force (FDF) raadde zondag op haar website boeren af om actie te voeren bij leden van het CBL, zoals Jumbo. ,,FDF wil niet dat demonstranten persoonlijk het risico lopen om door CBL of haar leden te worden aangesproken op vergoeding van eventuele schade.” Woordvoerders van FDF en Agractie wisten maandagochtend niets af van de actie in Breda.

