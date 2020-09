Boze schoolbrief na stiekem airfryen in de klas gaat viral: ‘We kunnen hier niet om lachen’

Een foto van de brief belandde gisteravond laat op Dumpert en is inmiddels al door honderdduizenden mensen bekeken. April van Loenen, schooldirecteur bij Melanchthon, bevestigt dat de brief afkomstig is van haar school. ,,We weten dat vertrouwelijke mails in deze tijden gemakkelijk op het internet terecht kunnen komen. Toch vinden wij dit niet gepast en niet de juiste manier om met elkaar om te gaan.”

Schorsen

Volgens Van Loenen gaat het vermoedelijk niet zo ver komen. ,,We doen er niet lacherig over, maar het is ook weer niet het einde van de wereld. Er zijn op dit moment belangrijkere dingen gaande in de samenleving.” Van Loenen begrijpt als geen ander dat de stunt van de leerlingen online op veel hilariteit kan rekenen. ,,Van buitenaf is het inderdaad best grappig en we snappen dat dit soort verhalen heerlijk is in tijden van corona. Maar tegelijkertijd moeten we ook een signaal afgeven aan de leerlingen dat wij niet achter deze actie staan.”