Boosheid om VN-uitspraken over Malieveld-filmpje, politiebonden zeggen vertrouwen op in rapporteur

officiele klachtDe Nederlandse politiebonden dienen een officiële klacht in bij de Verenigde Naties vanwege enkele controversiële uitspraken van een van haar medewerkers. Het gaat om Nils Melzer, een Zwitserse hoogleraar internationaal recht en speciaal VN-gezant voor ‘marteling en andere wrede, onmenselijke of vernederende behandeling of straffen’.

Melzer is de speciale VN-rapporteur op het gebied van marteling. Op Twitter noemde hij beelden van slaande agenten ‘een van de meest walgelijke voorbeelden van politiegeweld sinds George Floyd’. Agenten zijn woest om die vergelijking, zegt Gerrit van de Kamp, voorzitter ACP, tegen deze site. ,,Dit is volkomen onacceptabel.”

Over de schreef

Melzer reageerde gisteren op filmpjes waarin agenten optreden tegen betogers. Het gaat met name om een filmpje uit maart 2021 waarop te zien is dat de 36-jarige Tim uit Alphen tijdens een demonstratie tegen corona op het Malieveld wordt afgeranseld door agenten. Een filmpje van het pak slaag werd talloze malen gedeeld op sociale media en bewoog diverse organisaties ertoe om op te roepen tot een onderzoek naar politiegeweld.

Het filmpje maakte veel indruk. Liggend op de grond krijgt Tim klappen van agenten, ook op zijn hoofd. Ook moet hij een politiehond bij de wangen pakken om te voorkomen dat hij wordt aangevallen. De hond bijt hem wel in zijn been. ,,Deze agenten en hun leidinggevenden moeten worden vervolgd voor martelpraktijken”, schrijft Melzer, die zich op dat moment niet leek te realiseren dat de beelden dateren van vorig jaar maart.

In een reactie liet de Nationale Politie direct weten dat zij het ‘teleurstellend’ vindt dat Melzer ‘dergelijke stellige uitspraken doet op basis van enkele beelden, zonder kennis te nemen van de context’. De rechter moet nog uitspraak doen over het optreden van de agenten, die door justitie vervolgd worden voor mogelijk disproportioneel geweld. Voor Melzer staat echter vast dat de agenten over de schreef gingen. De VN-rapporteur geeft in een nieuwe tweet aan dat hij contact zal opnemen met het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken om ervoor te zorgen dat de agenten straf krijgen.

De zaak werd pijnlijk voor de politie toen bleek dat Tims zelfgemaakte wapen (een startkabel met daaraan vastgemaakt een scherp geslepen fietsenstandaard) niet door Tim, maar door de politie zelf in elkaar was geknutseld. Dat was achteraf gedaan om de ‘gevonden spullen’ bij elkaar te houden.

‘Jullie gaan allemaal dood’

Tim had overigens wel met een startkabel dreigend staan zwaaien naar de ME en geroepen ‘dat jullie allemaal dood gaan’. Of hij zelf wordt vervolgd is nog steeds de vraag. Zijn advocaat Peter Spaargaren ‘wil eerst berichtgeving van justitie daarover afwachten', voordat hij reageert op de uitlatingen van Melzer.

Binnen de politiebonden wordt met verbijstering gereageerd op de uitspraken van Melzer. ,,Het zit onze politiemensen heel hoog”, zegt Gerrit van de Kamp, voorzitter ACP. ,,Een onderzoeker die voor de Verenigde Naties werkt moet onbevoordeeld en op basis van feiten en gedegen onderzoek een conclusie trekken. Deze man heeft op basis van een filmpje zijn conclusie al klaar", zegt Gerrit van de Kamp, voorzitter ACP, namens alle politiebonden. ,,Wij hebben niet langer het vertrouwen dat deze persoon nog met een objectieve aanpak komt. Wat ons betreft is hij niet langer aan zet.”

De gezamenlijke politievakbonden zeggen voorstander te zijn van onderzoek en transparantie over het optreden van de politie in het algemeen en van de ME in het bijzonder. ‘Daarbij is echter van ontegenzeglijk belang dat alle feiten en omstandigheden in de juiste nationale context gewogen worden. Dat gaat verder dan een momentopname of een geknipt onderdeel van een filmbeeld’, melden de bonden in een gezamenlijk bericht. Pas als alles gedegen onderzocht is, kan een oordeel geveld worden, vinden de bonden. ‘Snelle - en daarmee mogelijk voorbarige - conclusies zijn schadelijk voor alle betrokkenen.’

Protestbericht

De VN-rapporteur kondigt aan op korte termijn een officieel protestbericht te sturen. Ook deelde hij een veelbekeken filmpje waarop te zien is hoe een politiehond afgelopen weekend een man greep in Amsterdam. Hij heeft getuigen van politiegeweld opgeroepen om bewijs aan te leveren in aanloop naar een bezoek dat hij dit jaar wil brengen aan Nederland en andere Europese landen.

Rapporteurs van de Verenigde Naties zijn onafhankelijk en doorgaans een expert in hun vakgebied. Ze leveren advies, kunnen incidenten onderzoeken en vragen aandacht voor problemen. Afgelopen zomer stuurden vijf rapporteurs een brandbrief aan het kabinet over de sloop van sociale woningen in Rotterdam. ,,Dat Melzer het woord marteling gebruikt, is vrij stevig,” zegt Ruud Bosgraaf, voorlichter van Amnesty International tegen het Parool.

De politiebonden roepen de VN op Melzer van het onderzoek te halen. De wijze waarop hij communiceert werkt polarisatie alleen maar in de hand, vindt Xander Simonis, voorzitter vakbond ANPV. ,,Hij is onderzoeker en zou conform ethische normen onderzoek moeten doen alvorens hij communiceert op de wijze zoals hij heeft gedaan. Hij is niet onbevooroordeeld en dus niet degene die dit onderzoek namens de UN zou mogen doen.”

